Это трагическая история: Басилашвили принес соболезнования родственникам режиссера Никанорова

Тело 40-летнего режиссера Александра Никанорова обнаружили 24 сентября в лесу вблизи поселка Токсово в Ленинградской области. Народный артист СССР Олег Басилашвили, узнав о кончине деятеля искусства, выразил соболезнования его родственникам, передает «Абзац».

Российский актер обратился к близким скоропостижно ушедшего из жизни Никанорова. Он выразил соболезнования в адрес его родственников, а также слова поддержки. По словам Басилашвили, случившееся носит глубоко трагический характер. Также артист уточнил, что ему не удалось поработать с режиссером лично.

Никоноров ушел из дома в неизвестном направлении 21 сентября. Он не взял с собой мобильный телефон, поэтому родственникам было не выйти на связь. О его судьбе ничего не было известно на протяжении трех дней. В поисках Александра принимали участие сотрудники правоохранительных органов и волонтеры. В итоге бездыханное тело режиссера было найдено в лесополосе. Дата и место прощания с ним будут известны позже.

Ранее в Сахалинской области завершились поиски пожилой женщины. Ее обнаружили мертвой в лесу.