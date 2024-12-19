«Это так ужасно»: известная американская телеведущая умерла на 29-м году жизни

28-летняя телеведущая из Аризоны Ана Орсини скончалась от аневризмы головного мозга. О смерти американки написал ее коллега, ведущий телеканала KOLD-TV Тайлер Батлер в соцсетях.

Причиной ухода из жизни Орсини стала аневризма головного мозга. Ее смерть стала шоком для коллег и близких.

«Это так ужасно, так внезапно», — написал Батлер, сообщая причину смерти Орсини.

Его соведущая в этот момент едва сдержала слезы, отметив, что потеря их очень опустошила. После коллега взял ее за руку, и она начала плакать.

Батлер назвал Ану «стихийным бедствием». Он отметил, что Орсини всегда могла постоять за своих друзей и искренне заботилась обо всех окружающих.

Орсини родилась в Колорадо. После окончила Техасский университет, получив степень по журналистике. Затем работала ведущей в Орегоне и репортером в Техасе. Очень любила животных и занималась их спасением. У журналистки был спаниель по кличке Харли.

Семья Аны подтвердила смерть журналистки.

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