«Это пожелание семьи»: как будет построена церемония прощания с Василием Уткиным 23 марта

В футбольном клубе «Эгриси», которым владел журналист и комментатор Василий Уткин, рассказали, как будут построены церемонии прощания и погребения. Пожеланием семьи было то, чтобы журналисты не приезжали на кладбище.

Детали приводятся в Telegram-канале клуба.

Прощание состоится в ЦКБ при президенте России 23 марта. Оно продлится с 11 до 14. Время прощания для родственников и для всех остальных установили разное. С 11 до 12 будут прощаться родные, друзья и коллеги. С 12 до 14 пустят всех желающих, включая представителей СМИ.

Непосредственно погребение состоится с 16 до 17. Уткина похоронят на кладбище в Балашихе. Оно находится при храме Рождества Пресвятой Богородицы.

«Представителей СМИ просим не приезжать на Николо-Трубецкое кладбище: это пожелание семьи и близких Василия», - говорится в сообщении клуба.

В «Эгриси» пообещали публиковать дополнительную информацию по мере появления. Также в клубе рассказали о выполнении завета Уткина «играть в футбол» и проведении 24 марта матча тура ЛФЛ.

Ранее сообщалось, что на стадионе «Динамо» в Москве в последний раз включили голос Уткина и почтили его память минутой молчания.