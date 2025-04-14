«Это огромная потеря»: названа причина смерти народной артистки РСФСР Нины Григорьевой

Народная артистка РСФСР Нина Григорьева скончалась вследствие онкологического заболевания. Об этом рассказала ее близкая подруга, актриса Нина Яковлева.

Со слов Яковлевой, незадолго до 86-летия Григорьева ушла на пенсию. Позже стало известно, что у актрисы выявили рак печени. Но она никогда не подавала вида, что ей плохо.

«Но я не ожидала, что она так быстро уйдёт, мама у неё прожила 100 лет и одну неделю, я думала, что и Нина так же должна долго прожить. Это огромная потеря, мы дружили 70 лет, вместе как близнецы буквально», — рассказала подруга Нины Григорьевой ИА Регнум.

Артистка описала подругу как очень трудолюбивую актрису, которая восхищала красотой и талантом. Она играла основные роли Чувашского театра и отдала культурному учреждению 62 года. Нина Яковлева добавила, что Григорьева прожила счастливую жизнь рядом с дочерями, внуками, правнуками и любимым человеком.

Напомним, актриса умерла в возрасте 86 лет. Прощание с ней состоится 15 апреля.