«Это было желание»: власти Пакистана исполнили последнюю волю погибшей биатлонистки Дальмайер

Тело погибшей во время камнепада двухкратной чемпионки по миру Лауры Дальмайер оставят в горах Пакистана. Ранее она просила об этом в своем завещании.

Власти Пакистана решили оставить тело 31-летней легенды мирового биатлона в горах, чтобы выполнить ее последнюю волю, пишет Bild. Их решение поддержали участники спасательной операции.

«Как опытные альпинисты, мы решили, что она должна остаться. Потому что это было ее желание», — сказал альпинист Томас Хубер, один из членов спасательной команды.

Перед восхождением немецкая спортсменка просила на случай гибели оставить тело в горах. Также олимпийская чемпионка призвала никого не рисковать жизнью, чтобы ее спасти.

Напомним, Дальмайер попала под камнепад во время экспедиции в горах Каракорум в Пакистане. Вместе с напарницей она хотела покорить пик Лайла.

Лаура завершила карьеру в 2019 году. За год до этого она стала двукратной олимпийской чемпионкой в спринте и гонке преследования, семикратной чемпионкой мира, а также обладательницей Кубка мира 2016/17.