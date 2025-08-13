«Это была его боль»: о чем жалел Иван Краско незадолго до смерти

Актер Иван Краско не успел помириться со старшей дочкой Галиной перед смертью. Об этом сообщает Kp.ru.

13 августа в Санкт-Петербурге простились с Иваном Краско. Перед траурной церемонией бывший директор актера рассказал о последних месяцах его жизни. Как выяснилось, незадолго до смерти Краско волновался за детей, особенно за старшую дочь Галину, с которой находился в ссоре. Что стало причиной конфликта — собеседник Кp.ru не уточнил.

«Он переживал за всех. За старшую дочь Галину, которой 70 лет. Перед уходом они не общались, как и последние годы. Это была его боль», — рассказал бывший директор актера.

Также он сообщил, что перед смертью Краско был близок с сыновьями Иваном и Федором и считал их любимцами. Наследники артиста ухаживали за ним на его даче.

«Они молодцы, что папу не бросали. Ведь лето, хочется погулять ребятам, но они не отходили от него на даче», — сообщил собеседник издания.

Про дочь Марину, рожденную от внебрачной связи, семья Краско давно ничего не слышала. Известно лишь то, что она проживает в Америке и взяла двойную фамилию Янц-Краско.

