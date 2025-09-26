«Это большая утрата»: умер аккордеонист кировской группы EL TANGO Михаил Плюснин

Михаил Плюснин, аккордеонист популярной кировской группы EL TANGO, ушел из жизни. О скоропостижной кончине музыканта пишет сообщество Единая праздничная служба. Киров Event во «ВКонтакте».

Авторы публикации рассказали о его смерти, однако не стали приводит подробности исхода. В некрологе они выразили соболезнования родным и близким аккордеониста, который отыграл сотни концертов и записал множество альбомов в составе группы EL TANGO. Однако в последние годы Плюснин уже не сотрудничал с творческим коллективом.

«Это большая утрата для культуры и музыкального сообщества Вятки. Светлая память о Михаиле будет хранится в наших сердцах. Прощай дорогой друг, коллега и прекрасный артист. О дате и месте прощания сообщается в официальной группе коллектива», — говорится в некрологе.

