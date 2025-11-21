«Это большая трагедия»: умерла 38-летняя блогер и тренер по йоге Александра Вайнберг

19 ноября умерла популярный блогер и коуч Александра Вайнберг. Ей было 38 лет.

О смерти Вайнберг сообщила ее подруга Ольга Горюнова. Выяснилось, что у блогера был рак кишечника. В конце октября женщина перенесла экстренную операцию.

«Смерть произошла скоропостижно. Для всех нас это большая трагедия!», — написала подруга блогера.

В конце октября коуч опубликовала фото из больничной палаты после перенесенной операции. Александра удивилась, как быстро ухудшилось ее самочувствие — еще в пятницу она вела йогу, а через три дня лежала на операционном столе. Блогер писала, что ей предстоит долгий путь восстановления, но, к сожалению, этому не дано было случиться.

Александра Вайнберг родилась в Санкт-Петербурге. Работала пиар-специалистом. С 2006 года увлекалась йогой, открыла свою студию в Тамбове и вела онлайн-курсы.

Похороны Александры состоятся в Санкт-Петербурге. У нее осталось двое маленьких детей в возрасте семи и девяти лет.

Ранее британская журналистка и писательница Рэйчел Кук умерла от рака на 57-м году жизни.