Британская журналистка и писательница Рэйчел Кук умерла от рака на 57-м году жизни

На 57-м году жизни скончалась известная британская журналистка и телеведущая Рэйчел Эмма Кук. Причиной ее смерти стал рак яичников.

Как сообщает The Guardian, о диагнозе Кук стало известно в начале этого года. Информацию о кончине журналистки подтвердили ее коллеги.

Рэйчел родилась в городе Шеффилде в Великобритании. С 1977 по 1980 годы семья жила в Израиле. Вернувшись на родину, окончила Оксфордский университет и начала писать для ведущих СМИ страны.

Кук была лауреатом нескольких профессиональных премий, в том числе в номинациях «Лучший интервьюер» и «Лучший автор». Она писала для ведущих СМИ Великобритании, а также была признанным экспертом в области комиксов.

В 2013 году вышла ее первая книга «Десять выдающихся женщин 50-х».

