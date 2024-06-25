«Это большая потеря для нас»: умерший от ботулизма студент из Костромы в апреле выиграл грант на свой проект

Умерший от ботулизма в Костроме студент Тим Лев был лауреатом федерального гранта для проекта, рассказали в Костромском государственном университете.

21-летний четверокурсник в апреле стал победителем программы «Умник» Фонда содействия инновациям и должен получить грант в 500 тысяч рублей на свой проект «Разработка модуля обнаружения низколетящих беспилотных летательных аппаратов». Юноша учился на химика и преподавал в университете.

«Тим Лев учился в одном из наших институтов, и 29 июня он должен был получить диплом… Замечательный, очень умный мальчик, очень способный, участвовал во многих проектах, занимал призовые места, поэтому это большая потеря для нас», - рассказала РИА Новости руководитель центра по связям с общественностью университета Александра Козаченко.

Как рассказала 360.ru жена юноши Диана, он обратился за медпомощью только на второй день после появления симптомов. «Ухудшение зрения, нарушение координации. <…> На вторые сутки уже все было плохо», — сказала девушка. Она подтвердила, что Лев ел салат с фасолью в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что 39-летний актер Алексей Бардуков выздоровел после заражения ботулизмом. Он также был госпитализирован после того, как съел салат лобио.