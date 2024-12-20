«Эти пять лет были кошмаром»: первая жена Яниса Тиммы поделилась переживаниями после его смерти

Смерть 32-летнего Яниса Тиммы стала полной неожиданностью для его родных и коллег. Баскетболист совершил самоубийство, не выдержав душевных переживаний после развода с Анной Седоковой. Первая супруга спортсмена Сана Оша призналась, что последние пять лет в ее жизни были полным «кошмаром». Она пока не решается рассказать сыну Яниса о смерти отца.

В недавнем интервью отец Яниса назвал «адом» время, когда баскетболист жил с Анной Седоковой, не раскрывая каких-либо подробностей. Сана присоединилась к его словам.

«Эти 5 лет были кошмаром, в который нас втянули как в яму. Как бы не казалось со стороны, что дела у меня идут отлично, было много стресса и переживаний… Которыми я не делилась публично», — написала женщина в социальных сетях.

Сана призналась, что все эти дни была с мамой Яниса. Скоро тело баскетболиста привезут на его родину, в Латвию, где пройдут похороны. Однако экс-жене спортсмена предстоит разговор с сыном, которому она пока не говорила о смерти отца. Женщина морально готовится, но признается, что ей «скручивает все внутренности» из-за волнения.

Бывшая жена Яниса также поблагодарила нынешнего супруга за моральную поддержку и участие в воспитании сына.

Баскетболист женился на Сане в 2016 году после шести лет отношений. В июне 2018 года у них родился сын Кристиан. Спустя год Янис ушел от супруги к Анне Седоковой и вступил в брак с певицей в 2020 году.

Напомним, Сана Оша опровергла, что Седокова оплатит похороны бывшего мужа. По ее словам, на эти цели собрало деньги латвийское сообщество.