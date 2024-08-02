«Эта работа меня по сути чуть-чуть спасла»: Домогаров-младший рассказал, как пережил смерть мамы

В прошлом году режиссер Александр Домогаров-младший потерял маму. Женщина умерла из-за онкологического заболевания. В тяжелый жизненный период именитому наследнику помогла работа, передает StarHit.

Режиссер в то время снимал сериал «Она такая классная». Сначала он покинул проект, так как хотел провести последние дни с умирающей матерью. Потом, после ухода женщины из жизни, он стал готовить для съемок другого режиссера, но в процессе передумал и вернулся к работе. Она, как потом показало время, помогла Александру пережить личную трагедию.

«Эта работа меня по сути чуть-чуть спасла: я полгода жил в Петербурге, снимал, горевал… И получал вот такую любовь от съемочной группы. Бывает ведь, что на проектах люди не сходятся, а у нас получилось все просто замечательно», — поделился Домогаров-младший.

Ранее Александр Домогаров высказался о покинувших Россию артистах. Он заявил, что не имеет права их осуждать.