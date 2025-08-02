«Если искусство не воздействует на струны души, оно никому не нужно»: умер в 81 год режиссер Юрий Ерёмин

Народный артист России и режиссер Юрий Ерёмин ушел из жизни в возрасте 81 года. Об этом сообщили в Театре имени Моссовета.

Как уточняется, режиссера не стало 1 августа, причина смерти не называется. В театре, где Юрий Ерёмин прослужил 25 лет, отметили, что он «как никто умел инсценировать» как зарубежную прозу, так и произведения отечественных классиков, создав «свой особый «литературный театр», виртуозно адаптируя тексты классической литературы для сцены».

«Юрий Иванович Ерёмин был убежден: «Если искусство не воздействует на струны души, оно никому не нужно». И его постановки никого не оставляли равнодушными, включая даже самую сложную аудиторию – подростков», - заявили в Театре Моссовета.

Также в культурном учреждении подчеркнули, что режиссер «умел точно, глубоко работать с артистами» и «стал учителем для многих сегодняшних звезд сцены». У Юрия Ерёмина была большая творческая биография: он руководил Театром юного зрителя и Драматическим театром имени М. Горького в Ростове-на-Дону, был главным режиссером Центрального академического театра Российской армии, главным режиссером Театра имени А.С. Пушкина и ставил спектакли в МХТ имени А.П. Чехова.

Однако настоящим «домом на долгие годы» стал для педагога Театр имени Моссовета, в который он пришел в 2000 году.

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