«Ему становилось хуже, уже не выходил из квартиры»: раскрыта причина смерти режиссера Юрия Ерёмина

Скончавшийся режиссер Театра Моссовета Юрий Ерёмин в последние годы практически не выходил из дома. Об этом в разговоре с aif.ru сообщил друг и коллега артиста Александр Мурити.

По словам собеседника издания, причиной смерти Юрия Ерёмина стала продолжительная болезнь. Александр Мурити раскрыл, что режиссер заболел несколько лет назад и прекратил работу из-за ухудшения состояния. В последние годы жизни народный артист России почти не выходил на улицу.

«Три года назад он начал ставить „Позднюю любовь“ Островского в Театре Моссовета, но не довел работу до конца. На стадии начальных репетиций было принято решение, что остановится процесс, потому что ему становилось хуже физически. Последние года три он уже практически не выходил из квартиры, только выходил прогуляться», — рассказал Александр Мурити.

Главный режиссер Новгородского драматического театра имени Достоевского отметил: Юрий Ерёмин предпочитал не распространяться о проблемах со здоровьем. Однако для близких артиста не было секретом то, что он регулярно посещал больницы.

«Вообще он никогда не называл болезни, не говорил о них. Спросишь, как ваше здоровье, как вы себя чувствуете, Юрий Иванович. Хорошо, друзья, все хорошо. Он всегда пытался по всем правилам этикета не говорить о болячках. Но все мы знали о том, что он проходит регулярное лечение в больницах», — поделился друг Юрия Ерёмина.

Напомним, режиссер ушел из жизни 1 августа в возрасте 81 года. О смерти Юрия Ерёмина сообщили в Театре имени Моссовета, где он прослужил 25 лет.

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