Ему стало плохо за кулисами: актер Леонид Ремнев умер на 79-м году жизни

Актер Леонид Ремнев умер в Нижнем Новгороде. Ему было 78 лет. Смерть настигла народного артиста России во время спектакля, передает newsnn.ru.

О кончине Ремнева стало известно сегодня, 25 августа. Актеру стало плохо во время спектакля «Васса». Артист, исполнявший роль мужа главной героини, почувствовал недомогание за кулисами.

На место вызвали сотрудников скорой помощь. Однако спасти Леонида не удалось — врачи не смогли вернуть к жизни нижегородского артиста.

В Театре юного зрителя случившееся пока никак не прокомментировали. Однако появилась информация, что все запланированные на 25 августа представления переносятся на неопределенный срок.

Ранее сообщалось о смерти заслуженной художницы России Валентины Богачевой. Ей было 70 лет.