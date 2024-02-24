Ему было 80 лет: ушел из жизни председатель Верховного Суда РФ Вячеслав Лебедев

Председатель Верховного Суда России Вячеслав Лебедев умер в Москве. Ему было 80 лет. О случившемся сообщил информационный портал Провинция.ру со ссылкой на собственный источник.

По данным СМИ, Лебедев ушел из жизни накануне, 23 февраля, незадолго до полуночи. Что стало причиной его смерти, пока не сообщается.

Лебедев родился и вырос в Москве. С 1989 года он занимал должность председателя Верховного Суда РСФСР. А через пару лет был назначен председателем Верховного Суда уже Российской Федерации.

За годы службы Вячеслав Михайлович был отмечен правительственными и государственными наградами. Так, из последнего, минувшим летом ему вручили ордена Святого апостола Андрея Первозванного.

Ранее сообщалось, что в Саратове умерла тележурналист и экс-депутат Алла Лосина. Ей было 66 лет.