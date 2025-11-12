Эмоции взяли верх: безутешная вдова актера Владимира Симонова разрыдалась на его похоронах

На Троекуровском кладбище начались похороны артиста Владимира Симонова. Вдова звезды сериала «Граница. Таёжный роман» Яна Соболевская сдерживала слезы на прощании, но у могилы супруга эмоции взяли верх.

Яна стойко держалась на прощании и практически не показывала эмоций, но на кладбище уже не смогла их сдержать. Актриса разрыдалась, когда начали хоронить ее супруга. Видео с безутешной вдовой опубликовал StarHit.

Владимир Симонов снялся более чем в 150 фильмах, включая «Одиноким предоставляется общежитие», «Граница. Таежный роман», «Перевал Дятлова», «Каменская» и других телепроектах. В последнее время актер жаловался на плохое самочувствие. Причиной его смерти стало хроническое заболевание, развившееся на фоне артериальной гипертензии.

Актер был четырежды женат. Первой его супругой была однофамилица Ольга. Затем он 10 лет прожил в браке с актрисой Екатериной Беликовой, родившей ему сына Василия. Третьей избранницей Симонова стала студента ГИТИСа Надежда, от которой у Владимира есть сын Владимир. С Соболевской Владимир познакомился, когда ему было 55 лет, но и этот союз, по слухам, распался незадолго до его смерти.

Ранее режиссер Юрий Грымов рассказал, что Симонову не хватало времени на здоровье из-за работы.