«Не хватало ему времени на свое здоровье»: Грымов поделился воспоминаниями о Симонове

В Москве в театре имени Вахтангова прошла церемония прощания с народным артистом России Владимиром Симоновым. На исторической сцене с актером пришли проститься сотни людей — коллеги, друзья и поклонники. Режиссер Юрий Грымов рассказал в беседе с 360.ru, что Владимир Симонов был настоящей душой театра и очень преданным своей работе человеком.

«Он был голодный до работы», — заявил Грымов.

По словам режиссера, именно эта страсть к искусству часто отодвигала заботу о здоровье на второй план. Грымов отметил, что не раз уговаривал артиста заняться собой.

Он объяснил, что для таких людей, как Симонов, театр и зрители всегда были на первом месте.

«Они без этого не могут жить. Он был готов на все ради сцены, просто не хватало ему времени на свое здоровье», — сказал Грымов.

Собеседник добавил, что Владимир Симонов был не только талантливым артистом, но и прекрасным человеком.

«Очень светлый человек, очень отзывчивый», — поделился воспоминаниями режиссер.

Церемония прощания завершилась на исторической сцене. После этого Владимира Симонова похоронили на Троекуровском кладбище. Артист скончался 8 ноября в больнице от сердечной недостаточности.

Ранее мы писали о том, что убитая горем Людмила Максакова встала на колени перед гробом актера Симонова.