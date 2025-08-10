Эксперт Заимов объяснил, почему режиссер Бутусов не смог выплыть из моря. Об этом сообщает ТАСС.

Сегодня стало известно о смерти режиссера Юрия Бутусова — он погиб во время купания в Черном море на побережье Болгарии. По словам водолаза Михаила Заимова, режиссер мог попасть в так называемое «мертвое волнение».

«На пляжах в районе Созополя в эти дни отмечается мертвое волнение. Как правило спасатели вывешивают красные флаги и не разрешают отдыхающим заходить далеко в море», — объяснил эксперт.

Мертвым волнением называют явление, при котором пловец не может вернуться на берег из-за сильного встречного течения, быстро расходуя свои силы.

Напомним, Юрию Бутусову было 63 года. Жена театрального деятеля сообщила, что его тело кремируют в Болгарии, а затем отправят в Россию.

Ранее мы писали о том, что режиссера Юрия Бутусова похоронят в Санкт-Петербурге.