Эксперт по сложной уборке квартир дал совет, продавать или отмывать жилье после трупа
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Смерть в квартире ставит перед собственниками вопрос – продавать или отмывать жилье после трупа. Бывший руководитель компании по уборке квартир в сложных ситуациях рассказал порталу «Страсти», как выгоднее поступить в такой ситуации.
Он работал со случаями, когда умерший находился в помещении так долго, что труп начинал разлагаться и появился удушливый запах. В некоторых случаях имела место смерть в ванне – разложение в воде происходит значительно быстрее. Компания занималась уборкой в квартирах, где произошло убийство или самоубийство.
Во всех вышеперечисленных случаях квартиру после трупа лучше «однозначно отмыть», считает специалист.
«Потому что стоимость уборки в любом случае будет значительно дешевле, чем скидка, которую затребует покупатель на квартиру без уборки. Даже если мы возьмём самую дорогую уборку в 100 тысяч рублей, человек, который будет покупать неубранную квартиру, захочет, как минимум, полмиллиона скидки», - рассказал специалист.
Если человек решил продать квартиру, то удобнее всего зачистить ее «под ноль». От пустой квартиры легче и быстрее избавиться, чем от жилья со старыми обоями.
Что касается автомобиля, в котором было мертвое тело, то тут все сложнее. Главный вопрос – что придется потом заменить в машине.
«Один раз был случай, когда меня приглашали и я озвучил цену - дальше женщина сама решала, продавать ей машину в таком состоянии или зачистить ее и потом продавать уже отремонтированную. Но, наверное, все зависит от изначальной стоимости машины: если это старая машина, то её проще, конечно, продать в таком состоянии. Если это дорогая машина, то, конечно, проще её будет почистить и заменить там какие-то детали, чем ей продать», - констатировал эксперт.
Подробнее об уборке квартир после трупов вы найдете в нашем материале.