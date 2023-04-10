Эксперт по сложной уборке квартир дал совет, продавать или отмывать жилье после трупа

Смерть в квартире ставит перед собственниками вопрос – продавать или отмывать жилье после трупа. Бывший руководитель компании по уборке квартир в сложных ситуациях рассказал порталу «Страсти», как выгоднее поступить в такой ситуации.

Он работал со случаями, когда умерший находился в помещении так долго, что труп начинал разлагаться и появился удушливый запах. В некоторых случаях имела место смерть в ванне – разложение в воде происходит значительно быстрее. Компания занималась уборкой в квартирах, где произошло убийство или самоубийство.

Во всех вышеперечисленных случаях квартиру после трупа лучше «однозначно отмыть», считает специалист.

«Потому что стоимость уборки в любом случае будет значительно дешевле, чем скидка, которую затребует покупатель на квартиру без уборки. Даже если мы возьмём самую дорогую уборку в 100 тысяч рублей, человек, который будет покупать неубранную квартиру, захочет, как минимум, полмиллиона скидки», - рассказал специалист.