Смерть всегда оставляет следы, которые можно… убрать

В России существуют разные специалисты, занимающиеся обслуживанием смерти. Мало кому известно, что, помимо ритуальных агентов и могильщиков, есть так называемые клинеры, которые занимаются уборкой помещений после смерти людей. Они знают, как убрать кровь с линолеума, плитки или паркета, отмыть до блеска ванну после покойника и ликвидировать протечку крови на несколько этажей.

Сайт «Страсти» поговорил с Артемом, который создал не слишком стандартный бизнес по уборке помещений после гибели людей.

Устранение трупного запаха – работа для специалистов

Свой бизнес он открыл в далеком 2002 году – молодые специалисты все делали сами: лично приезжали, лично договаривались и лично убирались.

«Впоследствии, конечно, стали использовать наёмных рабочих, которыми руководили непосредственно в момент уборки. Позже появились менеджеры, которые выезжали с рабочими, и уже со мной только консультировать и мне отчитывались. Когда потерял хорошего менеджера, который ездил с рабочими, искать нового уже не хотелось, самому заниматься некогда было», – рассказывает он.

На сегодняшний день у Артема два высших образования и 2 профессиональных переподготовки. Он более 15 лет плодотворно занимается другими направлениями. Его уход из бизнеса по уборке квартир после трупов не связан с эмоциональными переживаниями.

«Уход был исключительно из-за того, что некогда этим заниматься и не было желания продолжать вести эту деятельность, наскучило», – признался предприниматель.

О закрытии прошлого бизнеса Артем не жалеет: там он «достиг предела». Продавать бизнес не хотелось – нужно было собирать документы, поэтому он просто прекратил заниматься сложными уборками.

«Мы в своё время обучали конкурентов в других городах: в Санкт-Петербурге, Смоленске. Выезжали, объясняли, показывали», - рассказал Артем.

«Сюрприз» в квартире или автомобиле

Непростых случаев в его деле было много.

«Самое сложное – это, как правило, когда протекают продукты разложения на этаж ниже», – указал бизнесмен.

Неоднократно он вместе с коллегами вычищал и спасал квартиры, в которых протухло и протекло мясо, закупленное впрок. В другой раз приходилось чистить автомобиль, в котором забыли пакет с мясом крольчатины и оставили на жаре.

«Оно портилось, а тут эффект одинаковый: что мясо зайца, что мясо коровы, что человек. В принципе, результат везде одинаковый. Мясо разлагается у всех живых существ приблизительно одинаково», – сказал специалист.