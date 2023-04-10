Смерть всегда оставляет следы, которые можно… убрать
Эксперт рассказал, как убирают следы смерти в квартирах. «Страсти» выяснили, как убирают квартиры после умерших
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В России существуют разные специалисты, занимающиеся обслуживанием смерти. Мало кому известно, что, помимо ритуальных агентов и могильщиков, есть так называемые клинеры, которые занимаются уборкой помещений после смерти людей. Они знают, как убрать кровь с линолеума, плитки или паркета, отмыть до блеска ванну после покойника и ликвидировать протечку крови на несколько этажей.
Сайт «Страсти» поговорил с Артемом, который создал не слишком стандартный бизнес по уборке помещений после гибели людей.
Устранение трупного запаха – работа для специалистов
Свой бизнес он открыл в далеком 2002 году – молодые специалисты все делали сами: лично приезжали, лично договаривались и лично убирались.
«Впоследствии, конечно, стали использовать наёмных рабочих, которыми руководили непосредственно в момент уборки. Позже появились менеджеры, которые выезжали с рабочими, и уже со мной только консультировать и мне отчитывались. Когда потерял хорошего менеджера, который ездил с рабочими, искать нового уже не хотелось, самому заниматься некогда было», – рассказывает он.
На сегодняшний день у Артема два высших образования и 2 профессиональных переподготовки. Он более 15 лет плодотворно занимается другими направлениями. Его уход из бизнеса по уборке квартир после трупов не связан с эмоциональными переживаниями.
«Уход был исключительно из-за того, что некогда этим заниматься и не было желания продолжать вести эту деятельность, наскучило», – признался предприниматель.
О закрытии прошлого бизнеса Артем не жалеет: там он «достиг предела». Продавать бизнес не хотелось – нужно было собирать документы, поэтому он просто прекратил заниматься сложными уборками.
«Мы в своё время обучали конкурентов в других городах: в Санкт-Петербурге, Смоленске. Выезжали, объясняли, показывали», - рассказал Артем.
«Сюрприз» в квартире или автомобиле
Непростых случаев в его деле было много.
«Самое сложное – это, как правило, когда протекают продукты разложения на этаж ниже», – указал бизнесмен.
Неоднократно он вместе с коллегами вычищал и спасал квартиры, в которых протухло и протекло мясо, закупленное впрок. В другой раз приходилось чистить автомобиль, в котором забыли пакет с мясом крольчатины и оставили на жаре.
«Оно портилось, а тут эффект одинаковый: что мясо зайца, что мясо коровы, что человек. В принципе, результат везде одинаковый. Мясо разлагается у всех живых существ приблизительно одинаково», – сказал специалист.
Не менее сложными были случаи, когда люди сами пытались убрать следы пребывания покойников. В один из дней в их компанию обратились жильцы многоэтажки, которые вымыли кухню после трупа, но остался запах.
«В итоге оказалось, что под паркетом скопилось большое количество сукровицы и крови. И мы, приподняв просто половицу паркета, убедили их в том, что там всё скопилось и надо снимать весь паркет. Из-за того, что они это пытались замыть, площадь распространения увеличилась, то есть, они добавили жидкости, которая точно также туда просочилась. Поэтому самостоятельно без знания пытаться отмывать лучше не надо», – призывает собеседник.
Убрать «аромат смерти» – это недорого
Уборка помещений после смерти больных, а также в результате несчастных случаев, убийств и самоубийств делает дальнейшую эксплуатацию жилища безопасной и комфортной. Работа необычных клинеров в среднем укладывается в два часа. Их фирма занималась не только очисткой следов после смерти, но и уборкой квартир, где проживали люди, ведущие асоциальный образ жизни.
«Час-полтора выходило именно на физическую уборку, вынос мусора, и где-то полчаса на обработку дезинфицирующим средством путем распыления», – сообщил Артем.
Стоимость работ составляла около 20 тыс. рублей. Она зависела от того, сколько мебели и вещей приходилось при этом утилизовать, а также от таких факторов, как площадь и глубина протечки, ну и, как у обычных строителей и грузчиков, от того, какой этаж, есть ли лифт и прочее.
«Если это одна кровать и какая-то часть линолеума или паркет, то это порядка 20 тысяч. Если приходилось выбрасывать всю мебель, тут уже добавлялась стоимость контейнера», – уточнил бизнесмен.
Одна такая уборка обошлась заказчикам в 200 тыс. рублей.
«Один раз выбрасывали однокомнатную квартиру, полностью, в буквальном смысле «под потолок», заваленную мусором, вот там 14 контейнеров было. Как это там все поместилось, было непонятно даже нам», – вспоминает Артем.
Если часто болит голова, в квартире было мертвое тело
Артем утверждает: покупая квартиру, человек может определить, что когда-то там было мертвое тело. Неприятный запах от трупа и продуктов его разложения способен ухудшить самочувствие. Человек будет ощущать головную боль и испытывать болезненное состояние.
«Был такой случай, ко мне обратился мой знакомый со словами: «Ничего не могу понять. Снимаю квартиру, но домой прихожу, и вот такое ощущение, что какой-то запашок присутствует». И говорит – плохо себя чувствует в квартире. Голова болит часто, недомогание какое-то, не отдыхаю», – рассказал Артем.
Он приехал на место и обнаружил следы замывания остатков продуктов разложения.
«Мы, правда, не поняли, чьи это: человек или животное. Мы позвонили хозяину квартиры, и он признался, что, да, действительно, там была найдена мёртвая собака, и он всё замыл», – поделился подробностями собеседник.
В итоге он зачистил то самое место: для этого пришлось срезать часть линолеума и убрать под ним. Впоследствии никакого запаха не было.
В другом случае соседи снизу стали жаловаться на плохое самочувствие в квартире. От постоянных головных болей семья переехала на дачу.
«Выяснилось, что в квартире сверху умер человек. И из-за этого к ним проникали запах и соответственно, вредные газы, яды, которые негативно влияли на самочувствие жителей квартиры снизу», – сказал он.
Разложение умерших происходит под влиянием аэробных бактерий при доступе воздуха и небольшой влажности. Вредным запахом для человека считается запах смеси газов (сероводорода, аммиака, меркаптана и т.д.), выделяющихся при гниении трупа. В зависимости от причины смерти и условий пребывания трупа гниение может начаться очень быстро. Это вызывает ослабление иммунитета и обострение хронических заболеваний, предупредил собеседник.
После застарелого покойника выбрасывают всё и зачищают квартиру до бетона
Специалист констатировал: чем быстрее убираются продукты разложения, тем меньше все успевает впитаться. Если умерший находился в квартире менее 2 недель, то достаточно убрать то место, где он лежал. Для этого клинеры зачищают пол, снимают линолеум или паркет, отмывают плитку и выполняют дезинфекцию.
«Если более двух недель пролежали умершие в квартире, то тогда рекомендуется выбрасывать всё. Потому что успевает впитаться и в обои, и в деревянную мебель, естественно, в ткани. Ткани можно выстирать, в принципе, а из всего остального, конечно, сложно вывести этот запах и рекомендуется в таких случаях именно «зачищать» квартиру, то есть до бетона», – сказал специалист.
Уборка следов смерти животного, будь то собака или кошка, и человека практически ничем не отличается. Вся разница – в размерах. После смерти собаки также образуется протечка и снимается паркет.
«Самое главное в этой работе – это именно удалить физически остатки продуктов разложения», – повторил Артем.
Ванну убрать проще всего
За все время существования бизнеса у его фирмы не было случаев, чтобы клинеры не могли очистить место смерти человека. Даже если покойник пролежал в ванне целый месяц.
Случалось, что чистильщики исправляли некачественную работу своих конкурентов: находили места, где плохо убрали другие клинеры.
«Если вы их не уберёте, там хоть небольшое пятно останется, то, соответственно, будет запах, будет процесс химических превращений этих оставшихся веществ и будет выделение, естественно, запаха. А запах такой специфический, поэтому даже маленького источника вполне достаточно, чтобы он чувствовался на всей площади квартиры», – говорит собеседник.
По его словам, ванна довольно легко отмывается с помощью обычных чистящих средств в виде порошка или геля. С уборкой прекрасно справляются средства для удаления накипи.
Команда Артема убиралась настолько чисто, что клиенты иногда говорили: «У нас ванна до произошедшего случая была в худшем состоянии, чем после того, как в ней кто-то умер».
Про средства
Эксперт рассказал, что в уборке клинеры не использовали ничего специфичного. На протяжении всего времени они применяли преимущественно дезинфицирующие средства российской фирмы АО «НИОПИК», проверенные годами. Для дезинфекции мест подходят «Аламинол» и «Макси-Дез М».
Из общедоступных Артем рекомендовал санитарный гель «Domestos»: по словам специалиста, это «неплохое общедоступное дезинфицирующее средство».
Для выявления и расщепления органических остатков клинерам требовалась 37% или 50 % перекись водорода. Артему и его коллегам неоднократно предлагали различные «специальные» средства, но команда пришла к выводу, что «самое простое и есть самое надежное».
Специфического инвентаря у необычных уборщиков тоже нет. Они используют хорошо известные инструменты для ремонта.
«Использовалась циркулярка для разрезания паркета, стамески, молотки, пилы и топоры, отвёртки, естественно, ну то есть обычно то же самое, что нужно для ремонта. Мы делали, по сути, антиремонт», – сказал специалист.
Вычисляли источник по реакции перекиси водорода на кровь
Для «чистильщиков» не важно, с какой поверхностью работать, потому что все зависит от того, что под ней. В случае с линолеумом снимается все напольное покрытие. Самое простое – когда линолеум или паркет лежит на бетоне.
В старых пятиэтажках полы устроены иначе: сначала там идет бетонная плита, на нее положены слой песка и асфальт, сверху лежит линолеум. В других случаях под напольным покрытием можно встретить бетон, песок и доски, а сверху паркет.
«Это надо удалять: и этот песок и доски эти необходимо вырезать», – говорит Артем.
Однажды он работал в девятиэтажном доме, где пятно после смерти человека было размером метр на метр.
«Но при поднятии паркета выяснилось, что по доскам всё растеклось до окна. То есть на всю длину комнаты и, соответственно, протекло ещё на всю длину комнаты в песок, который лежал под досками, на котором был постелен паркет», – привел подробности собеседник.
Работа, которая обычно выполнялась клинерами за 2-3 часа, заняла 5-6.
«Нужно было снимать весь паркет, все доски из комнаты и вычищать там чуть ли не половину песка», – вспоминает специалист тот случай.
При работе с плиткой, которую обычно кладут в туалете и ванной, для клинеров имеет значение, как заделаны межкафельные швы.
«Если межкафельные швы грамотно не заделать, то в эту щелку попадают продукты разложения. И дальше они растекаются под плиткой на большую площадь», – указал Артем.
Однажды ему приходилось делать уборку в небольшом туалете. Из-за маленькой дырки в межкафельном шве специалистам пришлось вскрывать всю плитку и снимать унитаз.
«Плитка, вроде, хорошая. Всё, вроде, отмыли – проверяем межкафельные швы и в одном месте видим дырку, а проверяем просто – перекисью водорода. Разбили одну плитку, и выяснилось, что, действительно, очень много протекло именно под эту плитку. Работы были тяжелыми и долгими, но все в итоге зачистили.», – поделился Артем.
Серьезный случай
На вопрос о востребованности услуги собеседник отвечает – все зависит от людей. Кому-то сложно убирать следы смерти человека из-за эмоциональности, такие предпочитают вызывать профессионалов, другим, например, сдающим квартиру в аренду – все равно, они справляются своими силами.
«Тут нет никаких больших познаний. Я многих консультировал по телефону. Многим именно из эмоциональности очень сложно убирать. То есть у них трагедия произошла, умер человек, они об этом узнали и убирать ещё продукты разложения, конечно, эмоционально тяжело, поэтому им проще найти, кто это сделает», – признался Артем.
Специалист рекомендовал обращаться к профессионалам, если случай серьезный и продукты разложения растеклись на большую площадь. Лучше всего вызывать клинеров до поверхностной уборки – иначе определить все места, куда могло протечь, намного сложнее.
«Когда мы видим изначальную картину, как и что было в момент обнаружения умершего, то сразу определяем, куда могло зайти, что, где искать, где надо убирать», – сказал специалист.
Случается так, что труп длительное время находился на полу и продукты разложения проникли до бетонного перекрытия между этажами. Однажды максимальная протечка составила три этажа – с девятого по седьмой.
«В таких случаях мы насквозь выбивали бетонные перекрытия для того, чтобы прочистить эти места», – поделился клинер.
Самые неприятные и сложные ситуации – когда затекает в межплитное пространство. Разбить плиту полноценно и зачистить ее невозможно и даже опасно. Поэтому специалисты заливают межплитные пространства цементом, чтобы «законсервировать» протечку. Дополнительно туда помещается дезинфицирующее средство.
«Это срабатывало, и никаких последствий в дальнейшем не было», – сообщил Артем.
По его словам, компания за все время работы не меняла телефоны – к специалистам всегда обращались повторно. Недоработки случались редко – максимум, один-два раза в год – и исправлялись бесплатно, по первому запросу.
Продавать или отмывать квартиру после трупа
Смерть в квартире или машине ставит перед собственником вопрос о продаже такого имущества. Бывший руководитель компании по уборке квартир в сложных ситуациях ответил, как лучше поступить – продать или отмыть, и что выгоднее всего сделать.
«Квартиру, естественно, однозначно отмыть. Потому что стоимость уборки в любом случае будет значительно дешевле, чем скидка, которую затребует покупатель на квартиру без уборки. Даже если мы возьмём самую дорогую уборку в 100 тысяч рублей, человек, который будет покупать неубранную квартиру, захочет, как минимум, полмиллиона скидки. С другой стороны, если квартира идёт на продажу, то люди, как правило, покупают в большинстве случаев квартиры и делают там ремонт. Были такие случаи, когда мы зачищали квартиры под «ноль»», – рассказал основатель необычной клининговой компании.
По его словам, полностью пустая и очищенная до бетонного основания квартира продается быстрее и легче, чем со старыми обоями.
Что касается машины, то тут сложнее. Каждый случай требует индивидуального подхода. Главный вопрос – что придется потом заменить в автомобиле. Их компания зачищала машины после несчастных случаев в автомобиле – как правило, потом люди использовали их дальше для себя.
«Один раз был случай, когда меня приглашали, и я озвучил цену. Дальше женщина сама решала, продавать ей машину в таком состоянии или зачистить ее, и потом продавать уже отремонтированную. Но, наверное, все зависит от изначальной стоимости машины: если это старая машина, то её проще, конечно, продать в таком состоянии. Если это дорогая машина, то, конечно, проще её будет почистить и заменить какие-то детали, чем продать», – констатировал эксперт.
Убрать кровь после смерти человека
Мы спросили у Артема, как убрать кровь после смерти человека. Он сказал следующее: «Тут нет единого ответа, каждый случай уникальный, если человек умер и долго лежал, и начался процесс разложения – это одно, если умер и его быстро нашли, то это другое. Как правило, помощь специалистов нужна в случаях, когда началось гнилостное разложение, произошла насильственная смерть или случилась гибель человека с заразным заболеванием. В остальных случаях можно справиться своими силами, используя ранее озвученные простые средства. Перекись водорода выведет небольшие пятна крови с тканей, а моющие средства с дезинфицирующим компонентом отмоют твердые поверхности».
Артем рекомендовал обращаться к специалистам, которые занимаются этим делом.
«Уверен, что в Москве, да и в других населенных пунктах есть такие специалисты, а они уже смогут по телефону попытаться оценить масштабы «бедствия» и дать совет либо как убрать всё самостоятельно, либо предложат свои услуги», - сказал наш собеседник.
На сегодняшний день существуют бригады клинеров в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах. Выяснить, кто в конкретном городе убирает следы смерти, можно в морге, у ритуальных агентов.
«Санитары морга могут убраться. Так как они тоже знакомы со всеми правилами этой уборки. Я думаю, за отдельную плату всегда готовы будут убраться», – посоветовал специалист.
Закончив бизнес в 2019 году, бывший клинер перестал следить за конкурентами, хотя раньше хорошо знал про опыт людей в этой сфере и качество их уборки.
В заключение мы спросили у Артема, что для него страсти.
«Я люблю положительные страсти. Я люблю путешествовать, открывать новые города для себя, новых людей. Ходить с семьей на хоккей и болеть за любимую команду «Динамо». Страсти в любви. Вот это для меня страсть – положительная, эмоциональная, от которой получаешь кайф от жизни с любимым человеком. Там, где ты любишь, тебя любят. Растущие дети. Вот это настоящие страсти – живые, впечатляющие, заставляющие тебя просто радоваться от того, что ты соучастник всего, что происходит вокруг», – ответил Артем и добавил, что есть страсти в негативном контексте, но о них «не хочется думать и они к нему не относятся».