Экс-мэр Уфы и депутат Госдумы Павел Качкаев умер в возрасте 73 лет

5 мая умер бывший мэр Уфы и депутат Госдумы Павел Качкаев. Ему было 73 года.

Как сообщил источник UFA1.RU, депутату стало плохо, когда он отдыхал в пригороде Уфы. Родные доставили его в больницу, но мужчину спасти не удалось.

Глава Башкирии Радий Хабиров охарактеризовал Качкаева как жизнерадостного товарища, любимого всеми горожанами. Он также отметил, что причиной смерти стала остановка сердца.

Павел Качкаев был главой администрации Уфы на протяжении восьми лет. Под его руководством в городе построили «Уфа-Арену», Конгресс-холл, обновили аэропорт и железнодорожный вокзал. До политической карьеры он дослужился до замгендиректора крупного производственного предприятия.

В декабре 2021 года его избрали депутатом Госдумы. Качкаев входил в состав комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, где работал до последнего дня.

В 2024 году Павлу Качкаеву присвоили звание «Почетный гражданин Уфы».

Ранее в возрасте 60 лет ушел из жизни актер, режиссер и педагог Артур Кочканян, запомнившийся зрителям по роли в детективном сериале «Метод» с Константином Хабенским.