Актер из сериала «Метод» Артур Кочканян умер в возрасте 60 лет

В возрасте 60 лет ушел из жизни актер, режиссер и педагог Артур Кочканян, запомнившийся зрителям по роли в детективном сериале «Метод» с Константином Хабенским. О его смерти сообщила пресс-служба Нижегородского камерного музыкального театра имени Степанова.

Причины смерти артиста не уточняются.

Артур Кочканян родился в августе 1964 года. Он окончил режиссерский факультет ГИТИСа и посвятил всю свою жизнь театру. В Нижегородской консерватории имени Глинки он преподавал актерское мастерство, сценическое движение и фехтование. Артист внес значительный вклад в развитие театрального искусства Нижнего Новгорода, поставив множество спектаклей.

В сериале «Метод», вышедшем в 2015 году, Кочканян работал на одной площадке с такими звездами, как Константин Хабенский, Паулина Андреева, Александр Петров, Тимофей Трибунцев и Алексей Серебряков.

Нижегородский камерный театр выразил соболезнования родным и близким Артура. Ближайший показ мюзикла «Труффальдино» в постановке Кочканяна театр посвятит памяти мастера.

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