Экс-губернатора Курской области Старовойта похоронят рядом с Эдуардом Хилем. Об этом сообщает StarHit.

Сегодня в Москве состоялось прощание с бывшим Министром транспорта и экс-губернатором Курской области Романом Старовойтом. На церемонии собрались близкие чиновника и его коллеги, среди которых был и новый Министр транспорта Андрей Никитин.

Журналисты выяснили, что завтра состоятся похороны Старовойта — он упокоится на Смоленском кладбище в Петербурге рядом с Людмилой Сенчиной и Эдуардом Хилем.

Прямо сейчас сотрудники кладбища подготавливают участок к захоронению. Добавим, что могила чиновника будет расположена напротив часовни Ксении Блаженной.

Напомним, Роман Старовойт покончил с собой 7 июля 2025 года, после того, как был опубликован указ о его отставке. Тело чиновника нашли рядом с машиной в парке.

Ранее мы писали о том, что раскрыты слова матери Романа Старовойта на прощании с ним.