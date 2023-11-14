Сооснователь рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин умер через 2 месяца после пропажи

Скончался один из основателей рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин. Ему было 63 года.

О смерти сообщил Telegram-канал Mash на Мойке со ссылкой на официальную группу коллектива.

Причина смерти – болезнь. Примечательно, что бывший гитарист умер спустя два месяца после исчезновения.

Напомним, летом в августе Шаталин вышел в магазин в Санкт-Петербурге и пропал. Спустя несколько дней добровольцы обнаружили его в лесу. Шаталин был в неадекватном состоянии. Его госпитализировали.

Известно, что родственники скрывали пропажу музыканта, но позже привлекли к поискам полицию и волонтеров.

Знакомые экс-гитариста говорили о депрессии у него. Артист потерял работу и вел затворнический образ жизни. Близкие не исключали помутнение рассудка у Шаталина из-за стресса.