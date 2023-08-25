Основателя «Алисы» Андрея Шаталина нашли в неадекватном состоянии в лесу

Основателя «Алисы» Андрея Шаталина нашли в лесу после исчезновения, об этом сообщает kp.ru.

Три дня назад экс-гитариста группы видели выходившим из дома за продуктами, однако обратно он так и не вернулся. Сначала родные Шаталина не хотели поднимать шумиху и думали, что он вернется, но позже к поиску мужчины все же привлекли полицию и организацию «Лиза Алерт».

Как выяснили журналисты, мужчину нашли живым вечером 24 августа в лесу. Добровольцы, обнаружившие Шаталина, попросили неравнодушных поклонников воздержаться от молитв и гипотез.

«Нашли неподалеку от дома. Пока что о его состоянии трудно что-то говорить», — рассказал волонтер, участвующий в поисках.

По данным Пятого канала, мужчину обнаружили в неадекватном состоянии — в какой-то момент музыкант опустился на колени среди деревьев, потом сел на лавочку и стал жадно пить. Сейчас Шаталина госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.

Знакомые музыканта рассказывают, что у него диагностировали депрессию. Из-за этого он потерял работу и вел затворнический образ жизни. Близкие считают, что на фоне стресса у Шаталина могло произойти помутнение рассудка.

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