Австралийский певец Уоррен Уильямс умер после продолжительной болезни в 85 лет

В возрасте 85 лет после продолжительной борьбы с болезнью скончался культовый австралийский певец Уоррен Уильямс. О его смерти сообщает Daily Mail.

Кончину артистка также подтвердила его семья.

«Вчера был очень печальный день, я потерял своего отца Уоррена Уильямса. Самый скромный, добрый и спокойный человек, который научил меня тому, как быть хорошим человеком», — написал в соцсети сын исполнителя.

Уильямс всю жизнь мечтал выступать на сцене и добился успеха в 1957 году, когда австралийский рок-певец Джонни О’Киф увидел его выступление на местном концерте и пригласил в свой телесериал «Рок в шесть часов». Уже к 1960-м годам он стал узнаваемым лицом на национальном телевидении.

После этого компания Festival Records предложила начинающему певцу контракт. Так он записал свой первый сингл Where My Baby Goes, который сразу занял первое место в музыкальных чартах Австралии.

Среди других его хитов такие песни, как A Star Fell from Heaven, Girls Were Made to Love and Kiss, Just Like a Child и другие. Он был номинирован на семь премий MO Awards и часто помогал благотворительным организациям.

