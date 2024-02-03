«Человек с потрясающим чувством юмора и тонкой душой»: умер актер из «Склифосовского» Дмитрий Овчинников

Российский актер театра и кино Дмитрий Овчинников, запомнившийся зрителям по ролям в сериалах «Универ» и «Склифосовский», скончался на 51-м году жизни. Причиной смерти артиста стала продолжительная болезнь.

О смерти артиста рассказали в Московском музыкальном театре «Геликон-Опера», солистом которого он являлся.

«Дима был незаурядным Артистом, любимцем московской публики, человеком с потрясающим чувством юмора и тонкой душой», — сказано в сообщении театра.

Дмитрий Овчинников играл на сцене «Геликон-Оперы» с 2001 года. Он исполнил множество ролей, каждая из которых запомнилась зрителям.

Актер родился в 1973 году в Москве. Он прославился благодаря участию в сериалах «Универ», «Склифосовский», «Молодежка» и других. Всего он снялся в 48 кинокартинах.

Среди его театральных работ наиболее запоминающимися стали роли Дона Бартоло в «Севильском цирюльнике», Варлаама в «Борисе Годунове», Буря-Богатыря в «Кащее Бессмертном», Священника в «Леди Макбет Мценского уезда».

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