Его семья не могла позволить себе платить за лечение: режиссер Наун Шунди умер от тяжелого рака кожи в 66 лет

Актер и режиссер Наун Шунди ушел из жизни в возрасте 66 лет. Причиной его смерти стала тяжелая форма рака кожи, передает Российская газета со ссылкой на зарубежный источник.

По информации журналистов, Шунди страдал от недуга, который не мог позволить себе лечить из финансовых соображений. Поэтому семья режиссера обратилась за помощью в министерство здравоохранения и соцзащиты Албании. Представители ведомства ответили, что возьмут на себя все расходы. Тем не менее Наун скончался от тяжелого заболевания.

Помимо режиссирования, Шунди был также актером кино и телевидения. В театре он сыграл более ста ролей, а на экране — два десятка.

