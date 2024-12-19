Его работы номинировались на международные премии: ушел из жизни известный актер и режиссер Гвидо Хендрикс

Бельгийский режиссер, актер, сценарист, монтажер, автор песен и педагог Гвидо Хендрикс ушел из жизни. Ему было 82 года. Что стало причиной смерти известного европейца, пока не известно.

Новостью о кончине Хендрикса поделились его коллеги, передает Российская газета со ссылкой на зарубежные СМИ. Детали смерти режиссера не разглашаются.

Гвидо родился в Антверпене. Перед тем, как снимать фильмы, он окончил RITCS — Королевский институт театра и кино в Брюсселе. В послужном списке режиссера есть короткометражные и полнометражные фильмы, игровое кино, телевизионные и документальные проекты.

Он причастен к созданию десятков проектов, среди которых есть и международного уровня. Например, его фантастический криминальный триллер «Кожа» 1988 года был номинирован на международную жанровую премию. Также он приложил руку к созданию таких картин, как «Мама, почему мы живы?» и «Сверх всех запретов».

Ранее сообщалось о смерти актрисы театра и кино Венди Диксон. Она работала с Мэрил Стрип и Марлоном Брандо.