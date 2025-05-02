Долгое время страдал от тяжелой болезни: народный художник Азербайджана Рафис Исмаилов ушел из жизни

Кинохудожник, иллюстратор, режиссер, сценарист и декоратор Рафис Исмаилов ушел из жизни. Ему было 86 лет. Что стало причиной смерти народного художника Азербайджана, пока не известно.

О случившемся сообщила Российская газета со ссылкой на местные СМИ. Подробности кончины Исмаилова не приводятся. Журналистам только известно, что он страдал от тяжелой болезни.

Рафис родился в Баку. После окончания Азербайджанского государственного художественного училища он поступил во ВГИК.

Исмаилова дебютировал как художник в полнометражным фильме-концерте «Поет Муслим Магомаев». Также он работал над такими картинами, как «Бухта радости», «Мужчина в доме», «Рыцари черного озера», «В семнадцать мальчишеских лет», «Стамбульский рейс» и другими проектами.

Ранее сообщалось о смерти экс-барабанщика группы «Ария» Игоря Молчанова. Он скончался на 64-м году жизни.