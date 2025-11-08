Его произведения хранятся в Третьяковке и Русском музее: народный художник России Павел Никонов умер в 95 лет

Павел Никонов, народный художник России, академика и член Президиума РАХ, ушел из жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Российской академии художеств, передает РИА Новости.

Деятелю художественных искусств было 95 лет. Что стало причиной смерти Никонова, пока не известно. Информация о прощании с живописцем появится на сайте Российской академии художеств чуть позже.

Павел Федорович родился в Москве. С 1949-го по 1956 год он обучался в Московском государственном институте имени В. И. Сурикова. Его дипломная работа «Октябрь» была отмечена серебряной медалью на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов и золотой медалью на Всесоюзной художественной выставке в 1958 году.

Произведения Никонова находятся в собраниях крупнейших российских музеев. Они хранятся в Государственном Русском музее, Государственной Третьяковской галерее и других специализированных учреждениях.

