Его хвалил Оппенгеймер: умер лауреат Нобелевской премии по физике Ли Чжэндао

В Сан-Франциско в возрасте 97 лет умер китайско-американский физик Ли Чжэндао. В 1957 году он стал вторым самым молодым ученым, получившим Нобелевскую премию по физике.

Ли Чжэндао родился в 1926 году в Шанхае. С юных лет он проявлял повышенный интерес к физике. Будучи студентом, получил стипендию от правительства Китая для обучения в аспирантуре с США, где он в дальнейшем учился в Чикагском университете у Энрико Ферми, лауреата Нобелевской премии по физике, сообщает Associated Press.

В 31 год ученый вместе с Чен-Нин Ян получил Нобелевскую премию по физике за работу, посвященную изучению симметрии субатомных частиц при их взаимодействии с силой, удерживающей атомы вместе.

Роберт Оппенгеймер, которого называют «отцом атомной бомбы», однажды похвалил Ли, как одного из самых блестящих физиков-теоретиков того времени, чьи работы демонстрировали «замечательную свежесть, универсальность и стиль».

О причинах смерти ученого не уточняется.

Ранее ректор ГИТИСа сообщил о смерти театрального критика Риммы Кречетовой в 93 года.