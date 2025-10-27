Его игру на саксофоне можно услышать в «Расследовании комиссара Мегрэ»: музыкант Жерар Бадини умер в 94 года

Легендарный французский музыкант Жерар Бадини ушел из жизни. Ему было 94 года. Что стал причинной смерти саксофониста, пока не известно.

О смерти Бадини пишет Российская газета со ссылкой на заблокированный источник. Будущая легенда музыки появилась на свет в Париже в 1931 году. Отец Жерара был оперным певцом, а он решил связать свою жизнь с игрой на инструментах.

Парижанин начал профессиональную карьеру в 1950-х. Он прославился как композитор, пианист и руководитель джаз-оркестра. Игру Бадини на саксофоне можно услышать в классическом сериале «Расследования комиссара Мегрэ».

В 1973-м музыкант собрал свою группу Swing Machine. Помимо Франции, он зарекомендовал себя в США, где проработал несколько лет.

Ранее сообщалось о смерти лауреата «Грэмми» и музыканта Джека ДеДжонетта. Он ушел из жизни в возрасте 83 лет.