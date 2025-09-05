Его игра звучит в титрах к «Звездным войнам»: в возрасте 90 лет умер музыкант Курт-Ханс Гетике

В возрасте 90 лет скончался немецко-британский литаврист Курт-Ханс Гетике. О его смерти сообщает портал The Violin Channel.

Как говорится в материале издания, Гетике сыграл ключевую роль в развитии британской оркестровой сцены.

Курт-Ханс Гедике родился в Берлине в 1935 году. Он учился в Университете искусств в том же городе и окончил его с отличием. Некоторое время он занимал должность главного литавриста в Симфоническом оркестре RTE в Дублине, а в 1964 году был назначен на ту же должность в Лондонском симфоническом оркестре.

Кроме всего прочего, его игру можно услышать во многих культовых проектах. Например, во вступительных титрах к «Звездным войнам» Джорджа Лукаса, а также в «Супермене» и картине «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега».

Он также занимал ряд педагогических должностей, в том числе был заведующим кафедрой литавр и ударных инструментов в Королевской академии музыки. Позже перешел в Королевскую консерваторию Шотландии, где был заведующим кафедрой ударных инструментов и почетным профессором кафедры литавр.

