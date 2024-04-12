Ее тело нашли в туалете на вечеринке: умерла 30-летняя звезда K-pop Пак Бо Рам

Звезда южнокорейском поп-музыки Пак Бо Рам умерла в возрасте 30 лет. Певица потеряла сознание на вечеринке поздно вечером 11 апреля.

Как пишет allkpop.com, друзья Пак Бо Рам заметили, что она долго не выходит из туалета. Они вошли туда и обнаружили девушку мертвой. Артистку госпитализировали, но медикам не удалось ее спасти. Перед смертью звезда пила алкоголь.

В этом году исполнительница планировала отметить 10-летний юбилей с начала карьеры в шоу-бизнесе. Она готовила для фанатов новый релиз.

По факту смерти звезды проводится расследование. Правоохранителям предстоит выяснить точную причину трагедии.

Певица выпустила свой дебютный сингл в 2014 году. В том же году она выиграла национальную премию в номинации «Артист года». Композиции звезды звучат во многих фильмах и сериалах. Спустя год она впервые сыграла в дораме саму себя.

Ранее актриса Мария Аро умерла на следующий день после 82-летия. Уход из жизни звезды подтвердили в театре, в котором она работала.