Актриса Мария Аро умерла на следующий день после 82-летия

Умерла актриса Мария Аро. Она отметила 8 апреля 82-летие, а на следующий день скончалась. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на некрологи иностранных СМИ.

Уход из жизни артистки подтвердили в театре, в котором она работала. Однако причина смерти не раскрывается. Известно, что в последние годы Мария была серьезно больна. У нее диагностировали рак, а также Альцгеймер.

Отметим, что всю свою жизнь Аро посвятила сцене. К искусству ее тянуло с детства, так как она родилась в семье режиссеров. Дебют Марии состоялся именно в поставленном отцом спектакле. А уже после она снялась в фильме «Правосудие». Всего она успела принять участие в более сорока проектах. Самые известные из них «Несмышленыш», «Скандал в женской гимназии», «Клоп» и другие.

К слову, мужем актрисы тоже был режиссер - Тапио Парккинен. Пара вместе воспитывала троих детей.

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