Ее ролики вдохновляли миллионы людей: умерла 10-летняя карлица-блогер Белла Брейв

10-летняя звезда Tik-Tok Белла Томсон, известная под псевдонимом Белла Брейв, умерла через несколько дней после того, как ее ввели в медикаментозную кому. Печальную новость сообщила мама девочки Кайла.

Девочку ввели в медикаментозную кому после заражения вирусной инфекцией легких. Причиной ее смерти стали многочисленные проблемы со здоровьем.

«Наша храбрая девочка оставила свое наследие здесь, на земле, чтобы танцевать на улицах из золота. Белла мирно ушла из жизни в наших объятиях», приводит слова мамы блогера Daily Mail.

У Беллы Брейв было несколько генетических заболеваний, в том числе карликовость. В августе прошлого года ей сделали успешную пересадку кишечника.

Девочка прославилась в Сети, благодаря вдохновляющим роликам. На нее подписано более 7 млн человек.

Ранее ушла из жизни сыгравшая в советско-польском фильме «Сохранить город» с Белявским актриса Эва Цепеля. Ей было 82 года.