Ее называли «женщиной стиль»: в Саранске умерла известный социолог и поэт Тамара Лыткина

В Саранске умерла видный социолог, аналитик и поэт Тамара Лыткина. Об этом сообщают «Известия Мордовии».

Тамара Лыткина окончила исторический факультет МГУ имени Н. П. Огарёва. Была советником главы Республики Мордовии, после — государственным советником главы Республики. Имела степень кандидата философских наук, стала автором научной социологической школы, которая сыграла важную роль в жизни Мордовии 1990-х годов.

Для друзей и знакомых она была «нетипичным чиновником» и «женщиной-стиль». Тамара Лыткина отличалась неординарным и ярким характером, который проявился в ее творчестве. Она писала стихи и стала автором сборников «Здравствуй, это я» и «Сердце в ладошках».

«Во всём проявляя себя как интеллектуал и нестандартная личность, в других людях она тоже ценила неординарность, поддерживая талантливых и незаурядных деятелей искусства. На её мнение ориентировались, её уважали», — пишет издание.

Именно Тамара Лыткина поддержала проведение в Мордовии фестиваля «Подводный мир», гостем которого стал оператор Даниэль Мерсье.

Ранее умер актер из культового криминального сериала «Спрут» Питер Келли.