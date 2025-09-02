Ее называли новосибирским Леонардо Да Винчи: умерла витражист и композитор Юлия Пискунова

В Новосибирске на 50-м году жизни умерла новосибирский композитор, поэт и витражист Юлия Пискунова. Прощание с ней пройдет 2 сентября в городском крематории.

Юлия Пискунова ушла из жизни 30 августа. Причины ее смерти не уточняются.

Как пояснили в Новосибирском областном театре кукол, Пискунова была талантливым писателем, поэтом, прозаиком, лауреатом множества литературных конкурсов, композитором и членом Союза композиторов России. Она является автором песни о Новосибирске, которую сочинила за одну ночь.

«Театр выражает глубокое соболезнование родным и близким Юлии. Светлая память», — говорится в некрологе.

Знакомые и родные Пискуновой отзывались о ней, как о талантливом и разностороннем человеке. В творческих кругах витражиста называли новосибирским Леонардо Да Винчи.

Прощание с Юлией пройдет 2 сентября с 15.00 до 17.00 в Новосибирском крематории по адресу: п. Восход, ул. Военторговская 4/1, Греческий зал.

