Ее голос можно услышать во время заставок: умерла рассказчица из серии игр Dark Souls

Актриса и рассказчица из популярных игр серии Dark Souls Пик Сен Лим ушла из жизни. Ей было 80 лет. Что стало причиной смерти мастера озвучки, не сообщается.

О кончине Сен Лим пишет сайт cybersport.metaratings.ru. Журналисты ссылаются на коллег женщины, которые подтвердили информацию о ее смерти в социальных сетях.

Голос рассказчицы можно услышать в серии Dark Souls — он проигрывается во время заставок. Фанаты называют его завораживающим.

Кроме того, Сен Лим снималась в кино и сериалах. Ее можно увидеть в картине «Малифисента: Владычица тьмы» и сериале «Доктор Кто».

Ранее сообщалось о смерти основательницы первого в США коммерчески успешного лейбла аудиокниг Барбары Холдридж. Она ушла из жизни в возрасте 96 лет.