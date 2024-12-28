Единственного сына Яниса Тиммы не пустили на прощание с отцом в Риге

Единственного сына баскетболиста Яниса Тиммы не пустили на прощание с отцом, которое прошло 27 декабря в Риге. Так как мальчик еще очень мал, его решили оставить дома, чтобы не травмировать. Об этом сообщает Woman.ru.

В ночь с 16 на 17 декабря спортсмена нашли мертвым в Москве. Он покончил с собой после развода с женой Анной Седоковой. Спустя неделю его тело удалось доставить на родину в Латвию, где и состоялось прощание. Присутствовали на траурном мероприятии только самые близкие Яниса. Среди них родители, бывшая жена, сестра. Все они не сдерживали слез.

Отец баскетболиста на церемонии произнес трогательную речь, а мать — плакала на груди у бывшей невестки. Проститься с Тиммой не смог только единственный сын. Шестилетнего мальчика не стали подвергать такому стрессу. Напомним, что после смерти Яниса его экс-супруга не знала, как сообщить об этом наследнику.

К слову, на прощании также не присутствовала Анна Седокова. Она по-прежнему находится под наблюдением врачей из-за нервного срыва. Впрочем, родственники Яниса сразу давали понять, что бывшую жену не ждут, так как считают ее виновной в смерти спортсмена.

Ранее друг Яниса Тиммы рассказал об изменах Анны Седоковой на телевизионном шоу.