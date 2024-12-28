«Удар, который он не смог пережить»: друг Яниса Тиммы рассказал об изменах Седоковой на «Выжить в Дубае»

Друг Яниса Тиммы Марк Пугачев заявил, что Анна Седокова изменяла баскетболисту еще в браке и на съемках шоу «Выжить в Дубае», и он все знал. Мужчина решил вновь высказаться в сторону экс-солистки «ВИА Гры» после прощания со спортсменом.

Пугачев не раз давал понять, что именно исполнительница довела Яниса до такого состояния, что он остался без денег и загубил карьеру. А еще, по словам друга мужчины, она изменяла мужу. Интрижка была и на шоу «Выжить в Дубае».

«Эта «ведьма» раздвигала ноги на «Выжить в Дубае», что послужило точкой невозврата. Она сразу после этого в августе тусила с богатыми мужчинами за деньги, все еще находившись в браке с Янисом», – подчеркнул Марк в соцсетях.

Друг Тиммы признался, что у него есть «факты и доказательства». Он вспоминает, как баскетболист искал Анну в Майами и увидел ее на коленях у другого мужчины. После он еще и прочитал переписки.

«Лучше бы он этого не видел, эту грязь и предательство. Это был удар, который он не смог пережить. В тот момент, когда у Яниса начались большие проблемы в карьере, потому что он всегда выбирал Аню вместо карьеры и семьи. Ему было больно, он не понимал, как такое возможно», – написал Пугачев.

По словам Марка, кадры из эфира шоу «Выжить в Дубае» убрали, но Янис видел отрывки.

Ранее мы писали о том, что в Латвии состоялось прощание с Янисом Тиммой. Анна Седокова не присутствовала, она до сих пор лежит в больнице после нервного срыва.