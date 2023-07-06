91-летняя звезда «Клона» Стенио Гарсиа попал в больницу из-за сепсиса после пластики

91-летняя звезда «Клона» Стенио Гарсиа попал в больницу из-за сепсиса после пластической операции. Об этом сообщает портал РЕН ТВ.

По данным источника, актер обратился за помощью к медицинским сотрудникам из-за сильной боли в ногах. После этого врачи взяли у него анализы крови, в которых была обнаружена инфекция. Узнав об опасности, доктора назначили звезде «Клона» курс антибиотиков.

«Я хочу поблагодарить всех, кто молился за меня. Скоро все разрешится», — цитирует РЕН ТВ высказывание Гарсиа.

В эксклюзивном интервью для издания Folha de S.Paulo жена госпитализированного актера заявила, что он уже самостоятельно дышит и обходится без кислородной маски.

Ранее стало известно о том, что еще одна зарубежная знаменитость находится в тяжелом состоянии. Как сообщают СМИ, певица Мадонна подключена к аппарату ИВЛ. Подробности смотрите в этой статье.