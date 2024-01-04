Эдгард Запашный: умер звезда КВН Станислав Агафонов

3 января ушел из жизни автор и художественный руководитель многих команд КВН Станислав Агафонов. О смерти 40-летнего юмориста сообщил народный артист РФ, гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в своем Telegram-канале.

Запашный назвал Агафонова «одним из самых титулованных авторов и художественных руководителей сразу нескольких команд КВН».

«Буквально недавно вспоминал теплыми слова Станислава, так как было приятно работать с ним. Покойся с миром, дорогой Стас», — написал дрессировщик.

О причинах его смерти не сообщается.

Станислав Агафонов родился 1 марта 1983 года в городе Братске Иркутской области. Он выучился на металлурга, но работать по профессии не стал. Делом его жизни стал КВН. Артист играл в составе команды «Байкал», был чемпионом Высшей лиги КВН как основатель и худрук команды «Раисы». В 2019 году руководил командой «Сборная Снежногорска», которая спустя год заняла третье место в финале Высшей лиги.

Станислав был женат на участнице команды КВН «Раисы» Анастасии Жуковой. В браке у них родились двое сыновей — Захар и Лука.

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