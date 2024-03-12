Эдгард Запашный посетил церемонию прощания с 22-летней артисткой цирка Морозовой

В Москве прошла церемония прощания с 22-летней артисткой столичного цирка Владой Морозовой, скончавшейся после выступления в минувшие выходные. Траурная панихида состоялась в отделении морга городской клинической больницы имени Пирогова.

Проститься с артисткой приехал Директор Большого Московского цирка, дрессировщик Эдгард Запашный, сообщает StarHit.

«Покойся с миром, Влада. Коллега, артистка, девушка, сестра, дочь, трудяжка, красавица…» — написал он ранее в своем Telegram-канале, а также принес соболезнования родным девушки.

Напомним, эквилибристка отработала номер и прошла за кулисы, где потеряла сознание. В этот же день она скончалась в реанимации.

Точную причину смерти не разглашают, однако, по некоторым данным, Морозова весила всего 40 килограммов и принимала различные препараты для похудения. Позже эту информацию опровергла мать погибшей циркачки.

Она заверила, что Влада никогда не жаловалась на здоровье, а худощавое телосложение у нее семейное. По словам женщины, Влада много работала и порой не жалела себя. Возможно, этот фактор тоже сыграл роковую роль.

«Да, у нее были кубики на животе, она была худенькая. Но это у нас семейное, я тоже небольшая и худенькая», — рассказала она в беседе с aif.ru.

10 марта стало известно о смерти диктора Центрального телевидения СССР Светланы Моргуновой. Народную артистку РФ похоронят на Троекуровском кладбище 14 марта. Прощание с ней пройдет в храме Троицы Живоначальной при Институте скорой помощи имени Склифосовского.