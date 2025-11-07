Джеймс Макэвой скончался от удара током во время съемок. Об этом сообщает New York Post. Техник фильма ужасов «Убей меня сейчас» Джеймс Макэвой скончался во время съемок картины. Мужчине было 64 года.

Известно, что причиной смерти члена съемочной группы стал удар током. Как рассказали очевидцы, Макэвой находился на автовышке, которая врезалась в линию электропередач.

«Мы опустошены трагической утратой Джеймса „Траппера“ Макэвоя, любимого члена киносообщества Нового Орлеана. Мы выражаем соболезнования его семье, друзьям и всем, кто знал его и работал вместе с ним в это трудное время», — заявила продюсер фильма Линн Гилман Уильямс.

Джеймс Макэвой работал над такими картинами, как «Контрабанда», «Мгла» и «Загадочная история Бенджамина Баттона».

