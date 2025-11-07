В возрасте 87 лет умерла телеведущая Мэри Энн Уилсон

Умерла американская телеведущая, продюсер и режиссер Мэри Энн Уилсон. Ей было 87 лет.

О смерти сообщает «Российская газета».

Уилсон не стало 5 ноября. Ведущая скончалась у себя дома. О смерти рассказали ее дочь и коллега. Подробности смерти не приводятся.

В 1987 году стала выходить фитнес-программа Уилсон. Ее транслировали более сотни каналов в США.

Ведущая специализировалась на теме здоровья пожилых, сделала несколько публикаций по данному вопросу, участвовала в конференциях и выступала как инструктор. В 2017 году Уилсон включили в Зал славы фитнеса.

Ранее сообщалось о смерти актера и сценариста Вячеслава Вербина. Его дочь рассказала, что у артиста была опухоль, он скончался скоропостижно.