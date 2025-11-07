Опубликовано 07 ноября 2025, 14:041 мин.
В возрасте 87 лет умерла телеведущая Мэри Энн Уилсон
Умерла американская телеведущая, продюсер и режиссер Мэри Энн Уилсон. Ей было 87 лет.
О смерти сообщает «Российская газета».
Уилсон не стало 5 ноября. Ведущая скончалась у себя дома. О смерти рассказали ее дочь и коллега. Подробности смерти не приводятся.
В 1987 году стала выходить фитнес-программа Уилсон. Ее транслировали более сотни каналов в США.
Ведущая специализировалась на теме здоровья пожилых, сделала несколько публикаций по данному вопросу, участвовала в конференциях и выступала как инструктор. В 2017 году Уилсон включили в Зал славы фитнеса.
