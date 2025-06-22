Двушка в самом центре Москвы: какое наследство оставила после себя Валентина Талызина

Звезда «Иронии судьбы» Валентина Талызина ушла из жизни. Оставленное ей наследство оценивается в десятки миллионов рублей, передает StarHit.

Журналисты выяснили, что самое дороге имущество актрисы — двушка в самом центре Москвы на улице Большая Никитская. В ней Талызина прожила почти полвека.

В квартире Валентины сняли выпуск программы «Идеальный ремонт». Актриса попросила дизайнеров создать уют, однако они раскрасить гнездышко звезды яркими красками.

Стоимость объекта недвижимости составляет примерно 47-50 млн рублей. Также у Талызиной есть дача в подмосковном Кратово, примерно в 30 километрах от МКАД, которая может стоить от 12 млн рублей. Кроме того, после смерти актриса оставила внушительное интеллектуальное наследие в виде прав на фильмы и мультфильмы, озвученные ей.

Ранее стало известно, какое наследство оставила «баба Шура» Наталья Тенякова. В него входят квартира на Арбате и дача.