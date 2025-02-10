«Двое молодых подонков» избили подростка и надругались над ней: девочка очень напугана

В Курганской области двое парней избили несовершеннолетнюю девочку из неполной семьи и сняли издевательства на видео. Инцидент произошел в городе Макушино в начале февраля.

Двое парней в возрасте 18 и 20 лет издевались над застенчивой девочкой. Они загоняли ее в угол, били руками и заставляли делать непристойные вещи.

«Двое молодых подонков издевались над застенчивой девочкой, воспитывающейся в неполной семье, снимая происходящее на видео. <…> Это ужасно. Сама она худенькая и очень запуганная», — рассказали местные жители Ura.ru.

Выяснилось, что парни — местные жители. Близкие к силовому блоку источники подтвердили изданию, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Участники издевательств сразу же были задержаны. По словам инсайдеров, их ждет тщательное разбирательство.

Ранее в одной из школ Челябинска школьники заставили одноклассника съесть мыло. Ребенок сделал это, чтобы добиться признания подростков.